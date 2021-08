Nova medalja za japonsko olimpijko, ker je staro ugriznil župan

"To kaže veliko nespoštovanje do športnikov, ki so si morali zaradi ukrepov proti okužbam z novim koronavirusom sami nadeti medalje okoli vratu, včasih pa so to storili soigralci. On pa pride in ugrizne v medaljo. To je zame neverjetno," je ogorčenje izrazil Juki Ota, prvi olimpijski prvak v mečevanju na Japonskem. V pismu županu se je pritožil tudi japonski avtomobilski velikan Toyota, ki podpira moštvo, v katerem igra Miu Goto.