Dončić: To je kakovost, ne veš, kateremu igralcu se bo 'utrgalo'

Goran Dragić, ponosni brat najboljšega slovenskega strelca na tekmi z Nemčijo, je s posnetkom navijanja za junaka tekme 'zakuril' Instagram. Kot je pojasnil v oddaji 24UR ZVEČER, so tekmo gledali s kolegi in se skupaj veselili, posnetek pa je nato pristal na Instagramu. Zoran je pri 32 letih odigral eno najboljših tekem, koš je zadel celo s sredine igrišča. "Tekmo sem gledal s ponosom. Zelo sem vesel, da je odigral tako dobro tekmo, pa ne samo on, vsi fantje so igrali fenomenalno," je dejal in dodal, da je bila igra zelo lepa.

Tekmo so najzvestejši navijači spremljali, kljub temu da je bila ob treh zjutraj. Napeto je bilo tudi v ljubljanskih Kosezah, kjer sta navijala starša slavnega košarkarskega dvojca – Mojca in Marinko Dragić.

"Jaz sploh nisem šel spat, ampak sem televizijo gledal vse do tekme. Ko se je začela tekma, pa sem bil preveč glasen, da me je žena mirila iz druge sobe," je dejal Marinko Dragić in dodal, da so navajeni vstajati tako zgodaj, saj so tudi Gogija spremljali ob treh zjutraj. "Jaz sem šla večkrat po ogledu tekme direktno v službo. Spala pa sem ob petih ali šestih popoldne," pa je dejala Mojca Dragić in dodala, da se, kadar je tekma, avtomatsko zbudi in da budilke sploh ne potrebuje.

"Smo res veliko boljša in veliko bolj kakovostna ekipa," je o tekmi z Nemci ponovil Saša Dončić, strokovni komentator. In čeprav je napovedal zmago Slovenije, je dejal, da je bila to morda najslabša igra Slovenije. "Verjamem, da so bili fantje tudi malo nervozni. Tudi glede na to, da je šlo za četrtfinale," je dejal in dodal, da verjame, da so šli čez to nervozo in da bo v polfinalu igra še boljša.

"To je ta kakovost, ki jo ima slovenska reprezentanca, ne veš, iz katere smeri bo padalo oziroma kateremu igralcu se bo utrgalo, seveda ob spremstvu vseh ostalih igralcev. To dela ta rezultat, ki ga zdaj imamo," je med drugim še dejal Dončić.