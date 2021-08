O duševnih stiskah spregovorila tudi Adam Peaty in Ši Tingmao

Adam Peaty, ki je v Tokiu osvojil zlato odličje na 100 m prsno in v mešani štafeti na 4 x 100 m mešano, se je zaradi skrbi za svoje duševno zdravje odločil za enomesečni premor v plavanju. Za to se je odločil, ker, kot pravi, dela ekstremno veliko, odkar pomni. "V zadnjih sedmih letih sem imel v povprečju dva tedna odmora na leto," je zapisal in dodal, da so prisotni tudi hudi pritiski. Kot je 26-letni plavalec zapisal na Twitterju, to ni "običajno delo", denar pa ne more kupiti sreče.