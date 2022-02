Odlični Bogatajeva in Križnarjeva priskakali dve medalji

Eden prvih slovenskih vrhuncev na olimpijskih igrah v Pekingu je zagotovo bila današnja ženska skakalna preizkušnja v centru Zhangjiakou. Urša Bogataj je nova olimpijska prvakinja. Z neverjetnimi skoki v obeh serijah je prehitela Avstrijako Katharino Althaus. Nika Križnar je z bronom zaključila zgodovinski dan za slovenske ženske skoke. Ema Klinec je tekmo zaključila na petem mestu, Špela Rogelj pa je bila deveta.

Urša Bogataj je po prvi seriji napadala zlato medaljo. Skočila je odlično in pristala pri 100 metrih, zagotovljena je bila dvojna medlja. Barvi teh medalj sta bili znani po skoku vodilne po prvi seriji Katharine Althaus, ki je pristala na drugem mestu. Nika Križnar se je v drugo serijo spustila z nasmehom na obrazu. Ta nasmeh jo je ponesel kar 99,5 metra daleč in s 232 točkami je osvojila bron pred četrto Saro Takanashi. Svetovna prvakinja Ema Klinec je bila po prvi seriji četrta in zgolj 90,5 metra v drugi seriji žal ni bilo dovolj za medaljo, tekmo je zaključila na petem mestu. Špela Rogelj je napovedala, da so to njene zadnje olimpijske igre in mogoče je bila njena želja premočna, saj je v drugi seriji skočila slabše in pristala pri 82 metrih, skupaj je zbrala 184,2 točke. "Ne vem kako je to mogoče. Neverjetno sem vesela," je po zgodovinski zmagi s solzami na obrazu povedala zlata olimpijka Bogatajeva.

Odlična prva serija V prvi seriji je že prva Slovenka Špela Rogelj skočila zelo dobro. Pristala je pri 93 metrih in zbrala 101,7 točke. Nika Križnar je skočila še dlje, prva danes je skočila čez 100 metrov. Pristala je pri 103 metrih in s 113,9 točke prevzela vodstvo. Sledila je še ena Slovenka Ema Klinec, ki je poskrbela za dvojno slovensko vodstvo. Takoj za Križnarjevo in Klinčevo je sledila še zadnja slovenska skakalka Urša Bogataj, ki je neverjetno poletela. Z lepim doskokom je poletela kar 108 metrov daleč. Vodstvo je prevzela s 118 točkami. V tem trenutku so kar tri Slovenke zasedale prva tri mesta. Ostala je zgolj še Avstrijka Katharina Althaus, ki je pristala pri 105,5 metrih, vendar je prejela boljše ocene od Slovenk in prevzela vodstvo s 121,1 točke.

Nika Križnar je priprave na Peking opravila odlično, saj je zmagala v Willingenu.

Treningi pred tekmo so bili dobro merilo, saj so slovenske skakalke bile zelo uspešne v skakalnem centru Zhangjiakou. Skupaj so varovanke glavnega trenerja Zorana Zupančiča v petih serijah za trening zabeležile dve prvi, štiri druga, dve tretji, štiri četrta in eno peto mesto. Le enkrat se je zgodilo, da se katera od Slovenk ni uvrstila med deset najboljših.

