Odlični Peter Prevc drugi po prvi seriji

Prva serija se je začela odlično, saj so skakalci odločno izkoristili dobre vremenske razmere in kar trije (Čeha Roman Koudelka in Čestimir Kožišek ter Poljak Stefan Hula) od prvih 15 tekmovalcev so skočili dlje od 100 metrov. Že pred slovenskimi nastopi pa so kar trije skakalci popravili včerajšnji rekord skakalnice, saj so Evgenij Klimov, Danil Sadreev in Dawid Kubacki skočili dlje od 103 metrov.