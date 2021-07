Japonski selektor: Proti Sloveniji nikomur ne bo lahko

Na košarkarskem olimpijskem turnirju nič novega, bi lahko dejali po drugi zmagi Slovenije. Tokrat je s 116:81 padla Japonska, odzivi iz obeh taborov po tekmi pa so bili sila podobni tistim po srečanju naše izbrane vrste z Argentinci. Japonci so poudarjali, kako zelo neugodna nasprotnica je Slovenija in da Luka Dončić sodi v sam svetovni vrh. Iz ust naših reprezentantov pa smo zopet slišali, da je moštveni duh na izjemno visokem nivoju, kar se zaenkrat lepo odraža tudi na parketu.

Japonci so imeli v svojih vrstah razpoloženega Ruija Hačimuro, ki je bil najboljši strelec srečanja s 34 točkami, a sam ni bil kos moštveni predstavi slovenske reprezentance. "Tekma je bila težka. Začeli smo z dobro energijo, igrali smo dobro, a v drugem delu smo bili preveč utrujeni. Slovenija je bila boljša in zasluženo zmagala. Danes so dokazali, da ta ekipa ni le Luka Dončić," je priznal zvezdnik Washington Wizardsov.

Proti Japoncem se je med strelce vpisalo vseh 12 slovenskih košarkarjev. Kar pet jih je doseglo dvomestno število točk.

Dončić je bil zopet najbolj učinkovit pri Sloveniji, dosegel je 25 točk, vendar igra od njega še zdaleč ni bila tako odvisna kot proti Argentincem. Med najboljšimi na parketu je bil Zoran Dragić, ki je vpisal le točko manj od zvezdnika Dallasa. "V prvih dveh četrtinah smo imeli velike težave, v drugem delu pa smo pokazali, kakšna ekipa smo, in dosegli visoko zmago. Pomembno je, da dihamo drug za drugega. Med nami je izredna kemija in vsi igralci v vsakem trenutku vedo, kaj morajo početi na igrišču. To je ključ do uspeha," je bil z drugo zmago na drugi tekmi zadovoljen Dragić.