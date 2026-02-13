Ukrajinski sankači z gesto solidarnosti podprli izključenega rojaka

Po koncu ekipne tekme v sankanju so ukrajinski tekmovalci obstali na cilju, pokleknili in dvignili čelade v poklon rojaku Vladislavu Heraskeviču. Gesta, namenjena izključenemu skeletonistu, je hitro odmevala v mednarodni javnosti in postala eden simbolnih trenutkov iger. V ozadju je odločitev organizatorjev, ki so Heraskeviču prepovedali nastop zaradi čelade z motivi v spomin na ukrajinske športnike in trenerje, ubite po začetku ruske invazije leta 2022. Mednarodni olimpijski komite je presodil, da takšna oprema krši pravila o prepovedi političnih sporočil na tekmovališčih, zato mu je bil nastop onemogočen.
Heraskevič je vztrajal, da ne gre za politično sporočilo, temveč za spominsko gesto, in se pritožil na Mednarodno športno razsodišče (CAS), ki naj bi o primeru odločalo po hitrem postopku.
Primer je sprožil burne odzive ter val solidarnosti med ukrajinskimi športniki, ki so v različnih disciplinah javno izrazili podporo rojaku. Najbolj odmevna je bila prav gesta sankaške ekipe, ki je z zadržanim protestom opozorila na spor in hkrati odprla širšo razpravo o tem, kje poteka meja med olimpijsko nevtralnostjo in pravico športnikov do osebnega ter kolektivnega spomina.
Podobne geste solidarnosti so v teh dneh pokazali tudi drugi ukrajinski športniki, nekateri so na opremi izpisali sporočila v podporo, drugi so z rokavicami ali znaki po nastopih opozorili na njegovo izključitev.
