Ukrajinski sankači z gesto solidarnosti podprli izključenega rojaka

Po koncu ekipne tekme v sankanju so ukrajinski tekmovalci obstali na cilju, pokleknili in dvignili čelade v poklon rojaku Vladislavu Heraskeviču. Gesta, namenjena izključenemu skeletonistu, je hitro odmevala v mednarodni javnosti in postala eden simbolnih trenutkov iger. V ozadju je odločitev organizatorjev, ki so Heraskeviču prepovedali nastop zaradi čelade z motivi v spomin na ukrajinske športnike in trenerje, ubite po začetku ruske invazije leta 2022. Mednarodni olimpijski komite je presodil, da takšna oprema krši pravila o prepovedi političnih sporočil na tekmovališčih, zato mu je bil nastop onemogočen.

Heraskevič je vztrajal, da ne gre za politično sporočilo, temveč za spominsko gesto, in se pritožil na Mednarodno športno razsodišče (CAS), ki naj bi o primeru odločalo po hitrem postopku.