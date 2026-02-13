Naslovnica
ZOI 2026
Olimpijske igre

Ukrajinski sankači z gesto solidarnosti podprli izključenega rojaka

Milano, 13. 02. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
N.M.
Ukrajinski sankači

Na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini je ukrajinska sankaška reprezentanca po ekipni tekmi simbolično podprla skeletonista Vladislava Heraskeviča, ki so mu organizatorji zaradi sporne čelade prepovedali nastop. S poklekom in dvignjenimi čeladami so opozorili na spor, ki je znova odprl vprašanje meja športnega izražanja na olimpijskih prizoriščih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po koncu ekipne tekme v sankanju so ukrajinski tekmovalci obstali na cilju, pokleknili in dvignili čelade v poklon rojaku Vladislavu Heraskeviču. Gesta, namenjena izključenemu skeletonistu, je hitro odmevala v mednarodni javnosti in postala eden simbolnih trenutkov iger. V ozadju je odločitev organizatorjev, ki so Heraskeviču prepovedali nastop zaradi čelade z motivi v spomin na ukrajinske športnike in trenerje, ubite po začetku ruske invazije leta 2022. Mednarodni olimpijski komite je presodil, da takšna oprema krši pravila o prepovedi političnih sporočil na tekmovališčih, zato mu je bil nastop onemogočen.

Heraskevič je vztrajal, da ne gre za politično sporočilo, temveč za spominsko gesto, in se pritožil na Mednarodno športno razsodišče (CAS), ki naj bi o primeru odločalo po hitrem postopku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Primer je sprožil burne odzive ter val solidarnosti med ukrajinskimi športniki, ki so v različnih disciplinah javno izrazili podporo rojaku. Najbolj odmevna je bila prav gesta sankaške ekipe, ki je z zadržanim protestom opozorila na spor in hkrati odprla širšo razpravo o tem, kje poteka meja med olimpijsko nevtralnostjo in pravico športnikov do osebnega ter kolektivnega spomina.

Podobne geste solidarnosti so v teh dneh pokazali tudi drugi ukrajinski športniki, nekateri so na opremi izpisali sporočila v podporo, drugi so z rokavicami ali znaki po nastopih opozorili na njegovo izključitev.

UKRAJINA SPOR OI IZKLJUČITEV Vladislav Heraskevič

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ptuj.si
13. 02. 2026 08.01
Hitro zaklenite komentiranje, predno ruski boti začnejo žaliti ukrajince.
Odgovori
0 0
Renee Nicole Good v spomin
13. 02. 2026 08.00
tipično za banderovce kijevske naci hunte...nobenih pravil nikoli ne upoštevajo...tudi za OI so pravila kristalno jasna.
Odgovori
0 0
sabro4
13. 02. 2026 08.00
ČE JIH NE MOTI NASTOP PREDSTAVNIKOV GENOCIDNEGA iZRAHELLA NE VEM ZAKAJ JIH TAKO MOTI TA ČELADA!
Odgovori
0 0
bibaleze
