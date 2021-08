Olimpijske igre so tudi uradno zaključene

Na olimpijski stadion so najprej stopili nosilci zastav, ki so sredi prizorišča sklenili krog, ob spremljavi glasbe pa so ga nato zapolnili športniki, ki so še ostali v Tokiu. Slovensko zastavo je nosila zlata olimpijka v športnem plezanju Janja Garnbret . Po prihodu športnikov pod prazne tribune – tako kot na slovesnosti ob odprtju tudi tokrat niso bili dovoljeni gledalci – je prizorišče osvetlil slap lučk, ki so se nad športniki oblikovale v olimpijske kroge, simbol olimpijskih iger.

Po barvitem plesno-glasbenem programu, ki je povezal moderno urbano in tradicionalno Japonsko, je sledila tradicionalna zadnja podelitev medalj najboljšim v maratonu. Zlati medalji sta si pod barvami kenijske zastave nadela atletinja Peres Jepchirchir in njen reprezentančni kolega Eliud Kipchoge . V Tokiu, kjer je na igrah sodelovalo okoli 11.000 športnikov iz 205 držav, so sicer razdelili 339 kompletov olimpijskih odličij.

V francoski prestolnici so olimpijsko štafeto sprejeli z navdušenjem. Eifflov stolp, s katerega je zaplapolala ogromna olimpijska zastava, so preletela vojaška letala, ki so nad Parizom zarisala francosko trobojnico. Ob tem je zadnje tone francoske himne na Mednarodni vesoljski postaji na saksofonu zaigral francoski astronavt Thomas Pesquet. Ob množici Parižanov in francoskih športnikov, ki so nastopili v Tokiu, sta pozdrave v japonsko prestolnico poslala še francoski predsednik Emmanuel Macron in predsednik francoskega organizacijskega odbora olimpijskih iger Tony Estanguet.

Na olimpijskem stadionu v Tokiu so se poklonili tudi več kot 70.000 prostovoljcem, ki so pomagali pri izvedbi iger. Nanje sta se v nagovoru spomnila tudi predsednica tokijskega organizacijskega odbora olimpijskih in paraolimpijskih iger Seiko Hašimoto in Bach. Bach se je ob tem zahvalil tudi organizatorjem, ki so po njegovih besedah opravili ogromno delo, in ob koncu "najzahtevnejšega olimpijskega potovanja" ocenil, da so bile to igre brez primere.

Prvi mož Moka je v nagovoru športnikom še dejal, da so v zadnjih 16 dneh presenetili z odličnimi dosežki, s solzami in veseljem pa so ustvarili čarobnost olimpijskih iger. "Bili ste hitrejši, šli ste višje, bili ste močnejši, ker ste bili solidarni. Združeni ste se borili za olimpijsko slavo, hkrati pa ste mirno živeli pod eno streho v olimpijski vasi in to je morda najpomembnejše sporočilo solidarnosti," je dejal. Po njegovih besedah so športniki navdihovali z združujočo močjo športa, kar je bilo toliko bolj izjemno zaradi številnih izzivov, v katerih so se vsi skupaj morali znajti. "Prvič od začetka pandemije se je svet združil, šport pa se je vrnil v središče pozornosti," je poudaril.

"Danes bo olimpijski ogenj ugasnil, toda prižgal je iskrice upanja, ki ne bodo ugasnile," pa je v sklepnem delu slovesnosti, ki se je končala z veličastnim ognjemetom, še dodala Seiko Hašimoto.

V Tokiu se sicer še ne poslavljajo povsem od športnikov. Čez dobra dva tedna se bodo v japonski prestolnici zbrali še paraolimpijski športniki, med katerimi bodo tudi Slovenci.