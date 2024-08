Olimpijska senzacija v streljanju omedlela po povratku v Južno Korejo

Enaintridesetletnica je prejšnji teden s svojim mirnim vedenjem, strelskimi očali z žičnimi okvirji in bejzbolsko kapo ob srebrni medalji postala tudi svetovna spletna senzacija, pohvalil jo je tudi lastnik družbenega omrežja X Elon Musk.

Kim je danes med pogovorom s tamkajšnjimi novinarji na jugu države nenadoma obležala in so jo prepeljali v bolnišnico. Tiskovni predstavnik okrožja Imsil je dejal, da si je Kim po incidentu opomogla in je bila premeščena v splošno bolnišnico v mestu Jeonju.