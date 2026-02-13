Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi ZOI 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Olimpijske igre

Olimpijski blišč in beda: bronasta medalja vredna le 4,18 evra

Cortina d'Ampezzo/Milano, 13. 02. 2026 08.04 pred 1 uro 2 min branja 40

Avtor:
STA
Športniki se vselej veselijo olimpijske medalje, ne glede na njihove resnične vrednosti

Medalje, ki jih prejmejo najboljši športniki na zimskih olimpijskih igrah v Italiji, niso primerne za bučna praznovanja. Lomijo se namreč ena za drugo. Za športnike so vseeno neprecenljive, pogled v zakulisje pa razkriva, da je njihova materialna vrednost minimalna. Bronasta je denimo vredna le 4,18 evra.

Olimpijske medalje naj bi bile najvišje priznanje za športne dosežke. Toda na igrah Milano-Cortina ravno tisto, kar bi moralo športnike najbolj navduševati, povzroča ogromno frustracij.

"Ne skačite s tem," je hudomušno dejala olimpijska prvakinja v smuku Breezy Johnson, ko je na novinarski konferenci po tekmi predstavila polomljene dele: zlato medaljo, trak za medaljo in iztrgano sponko, ki naj bi vse držala skupaj.

Podobna nezgoda se je dan prej zgodila smučarski tekačici Ebbi Andersson iz Švedske. Po osvojitvi srebra v skiatlonu se ji je medalja strgala s traku, ko je tekla k svoji družini. Podobnih primerov je še več.

Ebba Andersson
Ebba Andersson
FOTO: AP

Koliko pa so pravzaprav vredne? Bronaste medalje so narejene iz približno 420 gramov bakra in njihova čista vrednost je le 4,18 evra. Bron namreč ni plemenita kovina, temveč je zlitina. Sestavljen je iz najmanj 60 odstotkov bakra, pogosto pomešanega z drugimi kovinami, kot so kositer, aluminij ali svinec. V njem torej ni dragih plemenitih kovin.

Plemenite kovine so bistveno dražje. Srebrne medalje so narejene iz približno 500 gramov čistega srebra in so vredne 1136,21 evra. Zlate medalje, ki imajo jedro prav tako iz srebra in so le prevlečene z zlatom, pa so vredne 1818,55 evra.

V času od olimpijskih iger leta 2024 v Parizu so se cene plemenitih kovin več kot podvojile. Poleti 2024 je bila materialna vrednost zlate medalje okoli 730 evrov.

Medalje za igre Milano-Cortina so po podatkih nemškega časnika Welt izdelali v italijanski državni kovnici Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Po uradnih izjavah so uporabili reciklirane kovine iz lastnih proizvodnih odpadkov.

Preberi še Olimpijske medalje družine Prevc

Nazadnje so zlato olimpijsko medaljo iz čistega zlata podelili na igrah leta 1912 v Londonu. Takrat je tehtala 26 gramov in je bila vredna okoli 20 ameriških dolarjev. Pri današnji ceni zlata bi bila njena materialna vrednost več kot 4000 evrov.

Od takrat olimpijskih odličij ne izdelujejo več iz čistega zlata – ime je ostalo, plemenita kovina pa ne. V čisto materialnem smislu so razlike ogromne. Toda za športnike na koncu ni pomembna cena kovine, temveč trenutek na stopničkah.

Razlagalnik

Bron je zlitina, ki je tradicionalno sestavljena predvsem iz bakra, običajno z dodatkom kositra. Vendar pa se lahko v bron dodajajo tudi druge kovine, kot so aluminij, mangan, fosfor, silicij ali cink, da se dosežejo specifične lastnosti. V nasprotju s plemenitimi kovinami, kot sta zlato in srebro, bron nima visoke denarne vrednosti, kljub temu pa je bil skozi zgodovino izjemno pomemben material za izdelavo orodij, orožja in umetniških del zaradi svoje trdnosti in obstojnosti.

Plemenite kovine so redke naravne kovine, ki so kemično odporne proti koroziji in oksidaciji. Najbolj znane plemenite kovine so zlato (Au), srebro (Ag) in platina (Pt). V širšem smislu se v to skupino včasih uvrščajo tudi paladij (Pd), rodij (Rh), rutenij (Ru), iridij (Ir) in osmij (Os), ki so znani kot skupina platinskih kovin. Zaradi svoje redkosti, obstojnosti in lepote so bile skozi zgodovino cenjene kot sredstvo za shranjevanje vrednosti, uporabljale so se v nakitu, umetnosti in industriji.

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) je italijanska državna kovnica in tiskarna, ki je odgovorna za proizvodnjo kovancev, bankovcev, obveznih dokumentov, kot so potni listi in osebne izkaznice, ter drugih uradnih publikacij in vrednostnih papirjev za Italijansko republiko. Ustanovljena je bila leta 1928 in ima sedež v Rimu. Poleg svojih osnovnih funkcij včasih sodeluje tudi pri izdelavi posebnih predmetov, kot so olimpijske medalje, s čimer združuje svoje strokovno znanje na področju metalurgije in tiskarstva.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
olimpijske igre medalje

Ukrajinec s 'sporno' čelado še vedno upa na nastop na ZOI

Ukrajinski sankači z gesto solidarnosti podprli izključenega rojaka

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI40

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Banion
13. 02. 2026 09.31
a ste pričakovali kaj drugega? Bi rekel da se za medalje sploh ne splača trudit, saj jo boš moral imeti vedno v škatli da ti ne razpade.
Odgovori
0 0
Sandokkan
13. 02. 2026 09.30
Kero je tako razmišljanje?? Bron je vreden po ceniku kovine. Za biti več vredna,bi morala medalja tehtati 50 kg in imeti premer par metrov!!!
Odgovori
+1
1 0
Koronavirusovec
13. 02. 2026 09.30
meni je bolj sramota, da športnice ko osvojijo medaljo je ne morajo čuvati, vsaj tako da bi ostala cela pa če jo naredijo v zanzibarju
Odgovori
0 0
SpamEx
13. 02. 2026 09.28
420
Odgovori
0 0
Masturbator
13. 02. 2026 09.27
:)) Nitri ena se ni zlomila. Trak se je odstranil! Ste res na nizjem nivoju rumenega tiska. In bron je veljaven po trenutni ceni brona .
Odgovori
+3
3 0
13. 02. 2026 09.27
Še dobro da Ukrajinci ne protestirajo proti temu, ker oni so doma navajeni na čisto prave zlate wc školjke 🤣
Odgovori
+0
1 1
Da se mene pita..
13. 02. 2026 09.23
Reciklirani materiali,mal se pretirava..
Odgovori
+3
3 0
Perrun
13. 02. 2026 09.22
Torej štejeta samo prvo in drugo mesto :)
Odgovori
+3
3 0
PARTIZAN PEPE
13. 02. 2026 09.21
A je to Fiat delal
Odgovori
+0
1 1
tuttikaki
13. 02. 2026 09.18
sam zgleda pa lepo.....
Odgovori
+1
1 0
Lolita
13. 02. 2026 09.16
Haha beda ja ..
Odgovori
+2
2 0
Mambo
13. 02. 2026 09.16
Halooo, italijanska roba! Ne vem zakaj se čudite?
Odgovori
+1
2 1
Greznica
13. 02. 2026 09.16
tako cenene medalije pa še ni bilo ...
Odgovori
+2
3 1
Lens
13. 02. 2026 09.15
Neumesten naslov, 4,18 € je vrednost medenine ne pa izdelane medalje. Kot bi enačil ceno nekaj plohov s pohištvom za dnevno sobo.
Odgovori
+6
6 0
Podlesničar
13. 02. 2026 09.10
Medalja iz čistega zlata je takrat tehtala 26 gramov? To je morala biti pa res mini medaja 😂
Odgovori
+4
4 0
kosilka
13. 02. 2026 09.09
Made in Italy, isto kot Alfa Romeo. Odpad
Odgovori
+5
6 1
Mambo
13. 02. 2026 09.18
Njihovi vozniki v bolnici ležijo pod posteljo.
Odgovori
0 0
kleinek
13. 02. 2026 09.07
kot da je to pomembno kolk je vrednosti v denarju če bi jo dal pretopit? ker je itak nihče ne bo zamenjal za denar.
Odgovori
+4
4 0
sajhtam
13. 02. 2026 09.16
Oh ja, medalje so se prodajale. Nykänen je bil eden izmed njih...
Odgovori
0 0
Boti
13. 02. 2026 09.06
za na borzo niso😝to je drugacna investicija🏅💪
Odgovori
+1
1 0
ho?emVšolo
13. 02. 2026 09.05
Več zlatega bleska imajo celo tiste medalje, ki jih prejme vsak udeleženec na maratonih.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Vaši možgani po porodu niso več isti
Vaši možgani po porodu niso več isti
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
Naj bo zima varna in zabavna: 10 pravil za smučanje
Naj bo zima varna in zabavna: 10 pravil za smučanje
zadovoljna
Portal
Bila je njegova največja opora vse do smrti
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, bike čaka nesporazum
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, bike čaka nesporazum
Znana Slovenka je v sorodu s to političarko
Znana Slovenka je v sorodu s to političarko
Škornji, ki so trenutno največji hit
Škornji, ki so trenutno največji hit
vizita
Portal
Kaj se zgodi z vašim telesom, ko pijete toplo vodo
Osebna izkušnja, ki opozarja na pomen raziskav za prihodnje generacije
Osebna izkušnja, ki opozarja na pomen raziskav za prihodnje generacije
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
cekin
Portal
15 mesecev dela za za osnovni model Golfa?
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
Evropske minimalne plače 2026: presenetljive razlike med državami
Evropske minimalne plače 2026: presenetljive razlike med državami
Za toliko bodo slovenski delodajalci višali plače
Za toliko bodo slovenski delodajalci višali plače
moskisvet
Portal
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
dominvrt
Portal
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
5 načinov, kako odmašiti WC školjko
5 načinov, kako odmašiti WC školjko
okusno
Portal
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Tako pripravite musako, ki se topi v ustih
Tako pripravite musako, ki se topi v ustih
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Brez panike! Valentinovo lahko rešite s to hitro pripravljeno sladico
Brez panike! Valentinovo lahko rešite s to hitro pripravljeno sladico
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Ukradeno življenje
Ukradeno življenje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534