Olimpijski prvakinji pri uresničitvi sanj pomagal OnlyFans

Lisa-Marie Buckwitz je v intervjuju za nemški Bild povedala, da ji je račun na platformi OnlyFans omogočil, da financira svoje treninge, opremo in ekipo, kar je bilo ključno za nadaljevanje kariere in priprave na olimpijske igre. "To je najboljša stvar, ki bi se mi lahko zgodila," je povedala 31-letna Nemka.

Čeprav je leta 2018 osvojila olimpijsko zlato, pravi, da to ne pritegne dovolj sponzorjev, da bi lahko živela zgolj od športa. Stroški, med katere šteje treninge, potovanja in ostalo logistiko, znašajo več deset tisoč evrov na sezono, tako da je začela z iskanjem dodatnih virov prihodkov. "Vsekakor se ne bom prikazovala gola," pravi Buckwitz, ki na platformi OnlyFans ne objavlja eksplicitnih in pornografskih vsebin, ampak svojim naročnikom ponuja "vpogled v treninge, priprave, motivacijo in življenje vrhunskega športnika".

Buckwitz je v preteklosti sodelovala tudi z nemško različico revije Playboy, kar je izkoristila za promocijo pozitivne podobe telesa in športnosti. Zatem je odkrila OnlyFans, ki ji je omogočil, da se lahko v celoti posveti lovljenju športnih sanj.