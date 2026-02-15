Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Slovenija odloča 2026 Tujina Slovenija Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Olimpijske igre

Olimpijski škandal navdahnil splet: od Stvaritve Adama do 'lažnivega' nosa

Milano, 15. 02. 2026 13.14 pred 26 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.P.
Krling meme (X)

Za marsikoga je krling na olimpijskih igrah predstavljal obrobni šport, ki ni dobil niti velike medijske pozornosti. Vse dokler ni kanadski olimpijec v Milanu zakuhal nov škandal. Poraženi Švedi so Kanadčane obtožili goljufije, olimpijec pa se je na obtožbe odzval z glasnimi kletvicami. Celotno dogajanje je hitro dobilo pozornost spleta, ki se je v spor vpletel s številnimi spletnimi šalami.

Kanada ohranja medaljo kljub obtožbam Švedov, da so med tekmo v krlingu goljufali, ko naj bi se na nedovoljen način dotikali kamna po njegovi izpustitvi. Ob tem so splet preplavili številni bližnji posnetki tekme, ko so se v vlogo sodnika postavili kar uporabniki družbenih omrežij in presojali, katera stran ima prav.

Preberi še Na ledeni stezi ob očitkih o goljufanju zavrele strasti: 'Daj no, od****!'

"Krling me ni nikoli zanimal, a zdaj sem izvedela, da je Švedska vzpostavila nadzorno operacijo, da bi Kanado ujela pri goljufanju. Zdaj sem ujeta v tej zgodbi," je zapisala ena od uporabnic spleta, ki je delila tudi zapis švedskega profila, da Kanadčani za postavljeno kamero niso vedeli, saj ta običajno snema od spredaj, kjer dotikanje kamna ni videti. Švedi naj bi se, kot je sporočil uporabnik spleta, za tak kot kamere odločili, ker da so Kanadčani prav na ta način "goljufali" že večkrat v preteklosti, a da sodniki niso reagirali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"No, po dveh urah pregledovanja videoposnetkov in študiranja pravil v krlingu bi lahko rekli, da sem tudi jaz strokovnjakinja v tem športu," se je kasneje pošalila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ozračje se je še dodatno naelektrilo, ko je Kanada na obtožbe Švedov odgovorila s sočnimi kletvicami. Celotna zadeva pa je tako postala pravi raj za ustvarjalce spletnih šal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Eden od uporabnikov je tako iz bližnje fotografije kanadskega olimpijca, ki se s prstom dotika kamna, ustvaril "novo kanadsko znamko", na kateri se bohotijo tudi kletvice olimpijca: "Nisem se ga kur***o dotaknil." Za takšno znamko bi po oceni ustvarjalca odšteli 1,24 dolarja oz. dober evro.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V podobi kanadskega športnika pa so ob tem številni "prepoznali" tudi kreacijo velikega italijanskega umetnika Michelangela. Na spletu so se tako pojavile fotomontaže njegovega slavnega dela "Stvaritve Adama".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V eni od objav se tako Bog s prstom ne dotika Adama, temveč potiska krling kamen. Na drugi pa Adama "ustvarja" kar Kanadčan Marc Kennedy.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

No, nekateri pa so olimpijca preuredili kar v Ostržka in s tem pokazali, na kateri strani spora stojijo. Kennedy je tako v eni od podob dobil izjemno dolg nos, ko izreče besede, da se kamna ni dotaknil.

Še nekdo pa je pomislil, da bi lahko Kanadčan namesto kamna za krling na ta način dregnil nosek malega psička.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Kdo bi si mislil, da je lahko krling tako zabaven?" se je ob tem marsikdo nasmejal. Pa čeprav se spletne šale na račun tega športa pojavljajo vse od začetka olimpijskih iger.

spletne šale krling škandal zimske olimpijske igre

'Jakov Faaak': olimpijci z izgovorjavo svojih imen nasmejali splet

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Omizje
15. 02. 2026 14.30
žal to ni šport
Odgovori
0 0
biggie33
15. 02. 2026 14.17
Hahaha, lopovi.. prepoved nastopa na vseh tekmovanjih za najmanj 5 let!!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
V mini črni obleki je navdušila vse
V mini črni obleki je navdušila vse
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
cekin
Portal
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Ježek Sonic
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534