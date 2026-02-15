Olimpijski škandal navdahnil splet: od Stvaritve Adama do 'lažnivega' nosa

Kanada ohranja medaljo kljub obtožbam Švedov, da so med tekmo v krlingu goljufali, ko naj bi se na nedovoljen način dotikali kamna po njegovi izpustitvi. Ob tem so splet preplavili številni bližnji posnetki tekme, ko so se v vlogo sodnika postavili kar uporabniki družbenih omrežij in presojali, katera stran ima prav.

"Krling me ni nikoli zanimal, a zdaj sem izvedela, da je Švedska vzpostavila nadzorno operacijo, da bi Kanado ujela pri goljufanju. Zdaj sem ujeta v tej zgodbi," je zapisala ena od uporabnic spleta, ki je delila tudi zapis švedskega profila, da Kanadčani za postavljeno kamero niso vedeli, saj ta običajno snema od spredaj, kjer dotikanje kamna ni videti. Švedi naj bi se, kot je sporočil uporabnik spleta, za tak kot kamere odločili, ker da so Kanadčani prav na ta način "goljufali" že večkrat v preteklosti, a da sodniki niso reagirali.

"No, po dveh urah pregledovanja videoposnetkov in študiranja pravil v krlingu bi lahko rekli, da sem tudi jaz strokovnjakinja v tem športu," se je kasneje pošalila.

Ozračje se je še dodatno naelektrilo, ko je Kanada na obtožbe Švedov odgovorila s sočnimi kletvicami. Celotna zadeva pa je tako postala pravi raj za ustvarjalce spletnih šal.

Eden od uporabnikov je tako iz bližnje fotografije kanadskega olimpijca, ki se s prstom dotika kamna, ustvaril "novo kanadsko znamko", na kateri se bohotijo tudi kletvice olimpijca: "Nisem se ga kur***o dotaknil." Za takšno znamko bi po oceni ustvarjalca odšteli 1,24 dolarja oz. dober evro.

V podobi kanadskega športnika pa so ob tem številni "prepoznali" tudi kreacijo velikega italijanskega umetnika Michelangela. Na spletu so se tako pojavile fotomontaže njegovega slavnega dela "Stvaritve Adama".

V eni od objav se tako Bog s prstom ne dotika Adama, temveč potiska krling kamen. Na drugi pa Adama "ustvarja" kar Kanadčan Marc Kennedy.

No, nekateri pa so olimpijca preuredili kar v Ostržka in s tem pokazali, na kateri strani spora stojijo. Kennedy je tako v eni od podob dobil izjemno dolg nos, ko izreče besede, da se kamna ni dotaknil. Še nekdo pa je pomislil, da bi lahko Kanadčan namesto kamna za krling na ta način dregnil nosek malega psička.

