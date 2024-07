Fiasko v Parizu: 'Do česa takega ne bi prišlo niti na vaškem turnirju'

Nogomet je zaradi starostne omejitve igralcev na olimpijskih igrah le redko v soju žarometov. V Franciji pa je obračun med Marokom in Argentino že prvi dan požel ogromno pozornosti, a iz napačnih razlogov. Maroški navijači so po prejetem zadetku za 2:2 vdrli na igrišče in poskrbeli za dvourno prekinitev. Šele nato je posredoval VAR in zadetek gavčev razveljavil, tako da je ostalo pri zmagi afriške reprezentance. Selektor Argentine Javier Mascherano je dogajanje označil za patetično.

Argentinci so na stadionu Geoffroy-Guichard v Saint-Etiennu do izenačenja na 2:2 prišli šele v 16. minuti sodniškega dodatka. Prejeti zadetek je tako razjaril že pregovorno vročekrvne maroške navijače, da so nekateri izmed njih vdrli na igrišče in proti klopi Argentincev odvrgli celo nekaj pirotehničnih sredstev. Glavni sodnik je nogometaše obeh ekip poslal v garderobo, srečanje pa se je lahko nadaljevalo šele dve uri kasneje. Igralce je za tri minute igre, kolikor je še ostalo, čakalo novo ogrevanje. Še preden pa se je igra nadaljevala, so Argentinci doživeli šok, saj je VAR njihov drugi zadetek razveljavil. In to kar dve uri po tem, ko je bil dosežen. Maročani so po prekinitvi zdržali in prišli do uvodne zmage.

Mascherano: To je cirkus "Nisem dolgo v vlogi trenerja, ampak še nikoli v svoji karieri nisem videl česa takega," je bil zaradi razpleta nejevoljen Javier Mascherano. Nekdanji zvezdnik Liverpoola in Barcelone je Argentini pomagal do naslova v letih 2004 in 2008. "To je cirkus, ampak tako pač je. Ne moremo ga nadzirati. Svojim varovancem sem rekel, da moramo gledati naprej. Če dobimo šest točk, bomo zagotovo napredovali," je dodal nekdanji osrednji branilec.

Sramotna zmešnjava, ki buri duhove Argentinci so še toliko bolj besneli, ker usoda srečanja dolgo sploh ni bila znana. Mednarodni olimpijski komite (IOC) je namreč na svoji spletni strani objavil, da se obračun po prekinitvi ne bo nadaljeval, a je nato prišlo do spremembe. "Sramota je, da se je to zgodilo na takšnem tekmovanju. Do česa takega ne bi prišlo niti na kakšnem vaškem turnirju," kar ni mogel verjeti Mascherano. "Organizacija bi morala biti nad olimpijskim duhom, morala bi ustrezati standardom. Trenutno pač ne." Organizatorji so po koncu sporočili, da je do tako dolge prekinitve prišlo, ker so želeli izprazniti stadion in s tem zagotoviti varno nadaljevanje tekme. Za Maročane je oba zadetka dosegel Soufiane Rahimi, preden je v 68. minuti znižal Giuliano Simeone. Gol Cristiana Medine v 106. minuti pa je bil po kolobociji, ki je hitro postala viralna, razveljavljen.

