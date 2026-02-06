Naslovnica
Olimpijske igre

Nika in Domen Prevc popeljala slovensko zasedbo na otvoritvi iger

Milano, 06. 02. 2026 22.31 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Slovenska odprava na otvoritvi olimpijskih iger

25. zimske olimpijske igre so se tudi uradno začele s slavnostno otvoritvijo, ki je tokrat sočasno potekala na različnih prizoriščih. Predstavila se je tudi 37-članska slovenska zasedba, na čelu katere sta bila Nika in Domen Prevc.

Slavnostna otvoritev je tokrat potekala v kar štirih različnih krajih. Glavni del je gostil Milano, kjer so se športniki pod olimpijskimi krogi sprehodili na legendarnem nogometnem prizorišču San Siru. Istočasno pa so bili mimohodi še v Cortini d'Ampezzo, Livignu in Predazzu.

Slovensko odpravo sta v Predazzu, kjer se bodo za medalje merili smučarski skakalci in skakalke, vodila Nika in Domen Prevc. Prvič v zgodovini naše države se je zgodilo, da je ta čast pripadla bratu in sestri. "Res me zanima, kako bo vse skupaj potekalo in kakšna bo moja zadolžitev. Vem pa, da se bom počutila ponosno," je pred začetkom slovesnosti za TV Slovenija povedala Nika Prevc.

V Cortini d'Ampezzo, ki bo središče alpskega smučanja, pa je kot prva v slovenskih barvah zakorakala Ilka Štuhec.

37 športnikov, kolikor bo letos zastopalo Slovenijo, je najmanjša odprava od leta 1998, ko je našo državo v Naganu zastopalo 34 športnikov. Največ jih je bilo v Pyeongchangu leta 2018, in sicer kar 71.

Glavno slovesnost v Milanu je sicer odprla Mariah Carey. Himno gostiteljice iger Italije je odpela Laura Pausini. V celotni procesiji pa je sodelovalo več kot 1200 nastopajočih. Na igrah pri naših zahodnih sosedih bo nastopilo kar 2871 športnikov, od tega 1533 moških in 1338 žensk, iz kar 92 različnih držav.

olimpijske igre otvoritev milano slovenija

Ilka Štuhec padla na prvem treningu olimpijskega smuka

