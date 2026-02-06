Nika in Domen Prevc popeljala slovensko zasedbo na otvoritvi iger

Slavnostna otvoritev je tokrat potekala v kar štirih različnih krajih. Glavni del je gostil Milano, kjer so se športniki pod olimpijskimi krogi sprehodili na legendarnem nogometnem prizorišču San Siru. Istočasno pa so bili mimohodi še v Cortini d'Ampezzo, Livignu in Predazzu.

Slovensko odpravo sta v Predazzu, kjer se bodo za medalje merili smučarski skakalci in skakalke, vodila Nika in Domen Prevc. Prvič v zgodovini naše države se je zgodilo, da je ta čast pripadla bratu in sestri. "Res me zanima, kako bo vse skupaj potekalo in kakšna bo moja zadolžitev. Vem pa, da se bom počutila ponosno," je pred začetkom slovesnosti za TV Slovenija povedala Nika Prevc.

V Cortini d'Ampezzo, ki bo središče alpskega smučanja, pa je kot prva v slovenskih barvah zakorakala Ilka Štuhec.

37 športnikov, kolikor bo letos zastopalo Slovenijo, je najmanjša odprava od leta 1998, ko je našo državo v Naganu zastopalo 34 športnikov. Največ jih je bilo v Pyeongchangu leta 2018, in sicer kar 71.