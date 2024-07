Pa kaj delaš v Parizu?

V slovensko hišo, ki jo uradno odprejo jutri kot druge objekte v parku La Vilette, kjer se bodo v naslednjih tednih v osrednjo navijaško cono zgrinjali navijači s celega sveta. Brez dvoma bo ogromno slovenskih, razlog so izjemni slovenski športniki, ki na najrazličnejših tekmovanjih kažejo zavidljive nastope. Nekaj manj kot 60 jih bomo videli na otvoritveni slovesnosti na Seni, kamor se bodo pripeljali z ladjicami (Slovenija, Slovaška in Somalija).

In še odgovor na vprašanje

Časa za muzeje, sprehode po Elizejskih poljanah ali pa kaj drugega preprosto ni, ker delam. Delovni dan pa se začne zaradi obveznosti prej, kot če bi prihajal na delo v prestolnico. Razlika je le, da dan krajšajo dolge poti z enega dela mesta na drugega, saj želimo gledalcem in bralcem ponuditi kar največ vsebine, s pomočjo katere bi tudi sami začutili, da gre za največji športni dogodek na svetu.

Četudi na njem v obdobju trajanja ne vidimo vseh najboljših športnikov v posameznih disciplinah. Razlogov, da je temu tako, je ogromno, v prvi vrsti pa (pre)napolnjeni koledarji tekmovanj, ki jim ne omogočajo, da bi bili v vsakem trenutku najboljša različica samih sebe. Da bi se lahko v tekmovalnem letu osredotočili na vse. Že res, da so olimpijske igre največji športni dogodek na svetu, drugačen od ostalih, saj športniki bivajo v olimpijski vasi, a to nujno še ne pomeni, da so za športnike glavni cilj sezone oziroma da so formo tempirali samo in izključno za Pariz.