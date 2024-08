14-letna rolkarka do olimpijskega zlata

Sedem od osmih finalistk je najboljši izid postavilo v zadnji od treh 45-sekundnih voženj. Z oceno 93,18 se je v svoji značilni rožnati čeladi najbolje odrezala 14-letna Arisa Trew, 15-letna Cocona Hiraki je z oceno 92.63 zasedla drugo mesto, najboljšo trojico pa je z oceno 92.31 sklenila 16-letna Sky Brown. "Zelo sem navdušena, toliko čustev hkrati še nisem doživela. Trener mi je rekel, da moram dati vse od sebe, sama pa sem vedela, da ne morem ničesar izgubiti. Šla sem na vse ali nič in uspelo mi je," je po zmagi povedala Trew.

Omenjene tekmovalke so bile edine finalistke, ki so dosegle oceno višjo od 90 točk. Avstralka je z zmago postala najmlajša nosilka kolajne na letošnjih olimpijskih igrah, Japonka in Britanka pa sta ponovili svoja izida iz Tokia pred tremi leti.