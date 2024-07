Adžić: Naredil sem vse, da ne bi igrali tako, a očitno ne dovolj

Izgubiti tekmo na olimpijskih igrah ni nobena sramota, a da izgubiš na način, kot so si ga privoščile slovenske rokometašice, je pa nekaj povsem drugega.

Če je do osme minute še kazalo na izenačen boj z nemško izbrano vrsto (5:4), je nadaljevanje tekme ponudilo pravo blamažo Slovenije, ki si je dovolila preveč. Nemke so kljub uvodnima porazoma, zaradi česar so bile pod velikim pritiskom, zaigrale kot prerojene in s hitro igro povozile Slovenijo, ki si je s porazom z 19 goli razlike (močno) priprla vrata četrtfinala.