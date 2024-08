Alcaraz, Đoković, Musetti in Auger-Aliassime polfinalisti olimpijskega teniškega turnirja

Španski teniški igralec Carlos Alcaraz in Italijan Lorenzo Musetti sta prva polfinalista olimpijskega teniškega turnirja. Alcaraz je bil s 6:3 in 7:6 boljši od Američana Tommyja Paula, Musetti pa je presenetil branilca naslova Alexandra Zvereva in ga v obeh nizih ugnal s 7:5.