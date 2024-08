Sha'Carri Richardson Američankam pritekla zlato

V močnem dežju na Stade de Franceu se je zdelo, da se ZDA borijo zgolj za osvojitev ene od medalj, potem ko so Melissa Jefferson , Twanisha Terry in dobitnica zlate medalje na 200 metrov Gabby Thomas predale štafetno palico Sha'Carri Richardson na četrtem mestu.

Toda ognjevita 24-letna Teksašanka, srebrna posamično na 100 m na teh OI in svetovna prvakinja na tej razdalji, se ni predala. Pospeševala je skozi celotno ciljno ravnino in premagala Britanko Darryl Neita, Nemko Rebekko Haase in Francozinjo Chloe Galet.