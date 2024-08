Ameriške košarkarice gladko v olimpijski finale

Ameriška in francoska ženska košarkarska reprezentanca sta finalista olimpijskih iger v Parizu. Američanke so v polfinalu premagale Avstralijo s 85:64, Francozinje pa so po podaljšku ugnale Belgijo z 81:75.

Ekipa ZDA je v polfinalu hitro vzpostavila svoj ritem igre, vodila ves čas v prvi četrtini, a jo je na koncu dobila le za štiri točke. Zato pa je tehtnica močno na stran Američank zanihala v drugih desetih minutah, v katerih so tekmice nadigrale s 25:11, na glavni odmor so tako šle pri izidu 45:27. Ko so Američanke proti koncu tretje četrtine pobegnile že na 63:36, je bilo jasno, da bo zadnji del le še formalnost. Največja prednost je znašala 30 točk, Avstralkam je do konca uspelo le nekoliko omiliti poraz.

Košarkarice Združenih držav so se uvrstile v finale olimpijskih iger FOTO: AP icon-expand

Breanna Stewart s 16 točkami in Jackie Young s 14 sta bili najboljši strelki Američank, Isobel Borlase jih je pri Avstraliji dala 11.

Breanna Stewart je bila najboljša strelka tekme FOTO: AP icon-expand

Ameriška vrsta je najuspešnejša v zgodovini OI, kar zadeva žensko konkurenco. Zlato so Američanke osvojile v letih 1984, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 in 2020, srebro 1976, bron pa leta 1992. Avstralija, ki ima z OI tri srebrne (2000, 2004, 2008) in dve bronasti kolajni (1996, 2012), bo v nedeljo igrala za svoj tretji olimpijski bron. Američanke so sicer v četrtfinalu z 88:74 izločile Nigerijo, Avstralke pa s 85:67 Srbijo. Belgijke, evropske prvakinje 2023, so bile z 79:66 boljše od Špank, Francozinje, bronaste s prejšnjih iger in srebrne 2012, pa s 84:71 od Nemk.

Ameriške košarkarice boljše od Avstralk FOTO: AP icon-expand

Polfinalni obračun Belgijk in Francozinj je bil v prvem polčasu dokaj izenačen, obe ekipi sta imeli svoja obdobja, Francozinje so vodile tudi z 11 točkami, a na glavni odmor je Belgija nesla pet točk naskoka. Tudi v zadnjih deset minut sta ekipi šli praktično poravnani, Belgijke so vodile za tri točke. Francozinje so v zadnji četrtini hitro spet prišle v ospredje, povedle za šest točk, toliko prednosti so imele tudi 56 sekund pred koncem. Pri 66:63 so Francozinje zapravile napad 28 sekund pred koncem, Emma Meesseman pa je s trojko izenačila devet sekund pred zadnjo sireno in izsilila podaljšek.

Francozinje premagale Belgijke in se uvrstile v finale FOTO: AP icon-expand