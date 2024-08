Ameriški odbojkarji do olimpijskega brona

V tolažilnem obračunu poražencev polfinala so si nagrado priborili Američani. Po nizih so gladko zmagali s 3:0, a je bil boj izjemno tesen in bi lahko tudi Italija prišla vsaj do kakšnega osvojenega niza.

V prvem sta bili ekipi povsem izenačeni do 15. točke. Prvič so si prednost dveh točk priborili Italijani pri 17:15, po izenačenju na 17:17 so ZDA vodile z 19:18 in 21:20. Italijani so naredili napako pri servisu, za ZDA je točko dobil Matthew Anderson. Italija je še znižala na 23:24, Američani so imeli prvo zaključno žogo, ki jo je izkoristil Torey Defalco za vodstvo v nizih.

Podobno je bilo v drugem nizu, ki je bil izenačen do končnice. Italija si je s točko Danieleja Lavie priborila 24:23, a so potem azzurri naredili napako pri servisu za 24:24. ZDA so pozneje povedle s 27:26 in 28:27, Aaron Russell je nato s točko zagotovil še vodstvo z 29:28, sledil pa je slab sprejem Italijanov v bloku in 30:28 za ZDA.