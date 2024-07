Ana Gros in Benjamin Savšek zastavonoši na odprtju OI

Tokrat so pri izbiri imeli še posebej težko nalogo, saj imamo poleg velikega števila individualnih športnikov in športnic v reprezentanci kar tri ekipne športe – tako v moški kot ženski konkurenci.

Vodstvo slovenske olimpijske reprezentance je izbralo nosilca zastave na podlagi številnih uspehov ter zgodovinskih dosežkov. Benjamin Savšek in Ana Gros bosta tako v imenu vseh naših olimpijcev in olimpijk predstavljala Slovenijo.

Gros je kapetanka, ki je prvič v zgodovini samostojne Slovenije žensko rokometno reprezentanco povedla na olimpijske igre. V letošnjem letu je nizala tudi izjemne klubske uspehe in skupaj z madžarskim Györom postala prvakinja ženske rokometne Lige prvakov. Ana je najboljša strelka in igralka v zgodovini slovenskega ženskega reprezentančnega rokometa, v Ligi prvakinj pa je bila v sezoni 2022/23 uvrščena tudi v najboljšo postavo.

"Občutki ob nošenju zastave so nepopisni! Mislim, da so to želje in sanje vsakega športnika. Res velika čast, ki me je doletela in res sem ponosna in vesela, da bom lahko predstavljala Slovenijo v najlepši možni luči," je ob tem dejala Gros.

Dobitnik prve zlate olimpijske kolajne za slovenski kanuizem Savšek je zagotovo eden izmed najboljših slovenskih športnikov, ki že več let niza športne uspehe in od leta 2012 zaseda visoka mesta na poletnih olimpijskih igrah. V svoji bogati športni karieri je osvojil eno olimpijsko kolajno, devet medalj na svetovnih prvenstvih in 12 na evropskih prvenstvih. Od tega jih je bilo kar 11 zlatih.

"Res sem vesel in počaščen ob tej priložnosti, da bom nosilec zastave na slovesni otvoritvi olimpijskih iger. To je res življenjska priložnost," je povedal Savšek.

Nosilci slovenske zastave na odprtju olimpijskih iger

1992 Albertville – Franci Petek

1992 Barcelona – Rajmond Debevec

1994 Lillehammer – Jure Košir

1996 Atlanta – Brigita Bukovec

1998 Nagano – Primož Peterka

2000 Sydney – Iztok Čop

2002 Salt Lake City – Dejan Košir

2004 Atene – Beno Lapajne

2006 Torino – Tadeja Brankovič

2008 Peking – Urška Žolnir

2010 Vancouver – Tina Maze

2012 London – Peter Kauzer

2014 Soči – Tomaž Razingar

2016 Rio de Janeiro – Vasilij Žbogar

2018 Pjongčang – Vesna Fabjan

2020 Tokio – Eva Terčelj in Bojan Tokić

2024 Pariz – Ana Gros in Benjamin Savšek