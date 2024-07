Ana Gros: Ne moremo biti zadovoljne, vem, da smo sposobne več

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je še pred uradnim začetkom olimpijskih iger v Parizu doživela olimpijski krst. Po porazu z Dansko z 19:27 so Slovenke poudarile, da so lahko zadovoljne le s prvim polčasom, in napovedale boljše igre v nadaljevanju turnirja.

Izbranke selektorja Dragana Adžića so srečanje dobro začele in bile večji del prvega polčasa povsem enakovredne tekmice. A po izenačenju na 9:9 so Skandinavke ob koncu prvega dela ušle za tri gole (11:14). Prednost so ob krizi Slovenije, ki v drugem polčasu dolgo ni zadela, še povečale, po zaostanku za pet ali šest golov pa se Slovenke kljub dobri predstavi vratarke Maje Vojnovič (13 obramb) niso več vrnile. Danska je tekmo zanesljivo pripeljala do konca in zmagala za osem golov (19:27).

V slovenski izbrani vrsti sta bili najbolj učinkoviti Tjaša Stanko in Ana Gros s po petimi zadetki.

"Ne najboljše ... Srečna sem, da smo tukaj, ne moremo pa biti zadovoljne s tem porazom. Vem, da smo sposobni več," je prvo tekmo v Parizu in prvi olimpijski nastop ženske rokometne ekipe ocenila kapetanka Gros. "Drugi polčas bi lahko bil boljši, predvsem kar se tiče napada. Nič ne morem reči, borile smo se, Maja ( op. a. Vojnovič) v golu je bila odlična, a predvsem v napadu imamo težave in na tem moramo delati, biti moramo bolj konkretne proti golu." Ob tem kapetanka ni mogla mimo kakovosti tekmic. "Je seveda težko, ker igraš proti vrhunskim igralkam in vratarjem. Proti takšni ekipi, kot je Danska, si tega ne smeš privoščiti in realizacija bo morala biti veliko boljša," je ocenila.

Dodala je, da je težko najti primerjave z drugimi največjimi tekmovanji, kot so nastopi za lovoriko v Ligi prvakinj, a so olimpijske igre tudi po njenem mnenju nekaj posebnega. "Težko je primerjati, ker sta tako različni stvari. OI so največ, kaj lahko doživiš kot športnik, katerikoli na svetu. Je pa nekaj posebnega tudi 'final four' na klubski ravni. Seveda so OI nekaj posebnega, in ne glede na to, da je tekma tekma, so občutki in čustva posebni in to se ne more primerjati z ničemer," je o pomenu prvega olimpijskega nastopa dejala Gros. Da je v slovenski vrsti čutiti nekaj razočaranja po porazu je potrdila tudi Tjaša Stanko. "Je malo razočaranja, še posebej zaradi večje razlike na koncu, ki morda ni realen pokazatelj razmerja na igrišču. A naredile smo preveč napak, v drugem polčasu nam žal dolgo ni uspelo zabiti gola in tako je rezultat takšen, kot je," je dejala.

Dodala je, da je bil tudi zanjo olimpijski uvod posebno doživetje. "Vse smo imele mravljince po telesu, ko smo pele himno. Nismo pričakovale, da bo dvorana tako polna že ob devetih zjutraj. Vračamo se čez tri dni in gremo na zmago." "Ne glede na to, da smo na OI, je to pod narekovaji navadna tekma. Z Dankami smo se že neštetokrat srečale. A danes je bil samo prvi polčas 'oddelan s kljukico'. Obramba je bila na visoki ravni, v napadu smo bile premalo konkretne, a ohranjale stik. Že uvod v drugi polčas je bil preslab in tega si proti takšni ekipi ne moreš dovoliti. Danska pa je to znala hitro kaznovati," pa je potek tekme analizirala Tamara Mavsar.

Selektor Adžić meni, da tekme Danke niso dobile, ampak so jo Slovenke izgubile: "Moja prva ocena je, da je tudi ta tekma pokazala, da je vse odvisno od nas. Če igramo maksimalno, lahko igramo z Dansko. Te tekme Danska ni dobila s kakšno posebno kakovostjo, ampak smo jo mi izgubili, ker nismo bili pripravljeni, ker smo bili pod vtisom tekme in nismo imeli dovolj razpoloženih igralk." "To je popolnoma razumljivo glede na naše in danske olimpijske izkušnje. Prepričan sem, da bomo prišli na svoj maksimum in do olimpijskih zmag," je še dodal Črnogorec na slovenski klopi. Naslednja tekma Slovenke čaka v nedeljo, ob 11. uri se bodo pomerile s Korejkami.