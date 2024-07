Andreja Leški po osvojitvi olimpijskega zlata: To je pravljica!

Judoistka Andreja Leški je v kategoriji do 63 kilogramov osvojila zlato olimpijsko medaljo in Sloveniji priborila prvo medaljo na letošnjih igrah v Parizu. 27-letnica je v finalu z iponom premagala Mehičanko Prisco Alcaraz, po zmagi pa dejala, da je to nov zgodovinski dan za slovenski judo.

Andreja Leški z zlato olimpijsko medaljo FOTO: AP icon-expand

Polfinalni dvoboj proti favorizirani domačinki Clarisse Agbegnenou se za Andrejo Leški ni začel po načrtih, saj je Francozinji že po 25 sekundah uspel vazari. Ob naslednjem prijemu se je znova reševala, uspelo se ji je izviti iz prijema tekmice, vse to pa je ni zmedlo, saj je po 1:44 minute dvoboja sledila hitra akcija Slovenke in 10-sekundni prijem na tleh za zmagoviti ipon. "Neverjetno, to je pravljica. Presrečna sem, že v dvorani nisem vedela, kam se obrniti in s kom to proslaviti. Od veselja me razganja," je dejala Leškijeva v izjavi za slovenske medije.

V finalu si je Awiti Alcaraz hitro priborila vazari prednosti, slovenska judoistka pa je nadaljevala napadalno, kar je po minuti in pol rezultiralo v odločilnem metu, ko je tekmico spravila na hrbet in jo v tem položaju držala deset sekund. "To je nov zgodovinski dan za slovenski judo v kategoriji do 63 kilogramov. Zelo sem vesela. Moj cilj je bil v vseh petih bojih startati na polno. Zdaj pa bom proslavila to zmago z vsemi, ki so tu," je še dodala Slovenka, ki je slovenskemu judu prinesla medaljo na šestih zaporednih olimpijskih igrah.

Andreja Leški je v Parizu postala olimpijska prvakinja FOTO: AP icon-expand

Njenega uspeha se je zelo razveselil tudi njen trener Luka Kuralt, ki je povedal, da se še niti ne zaveda popolnoma dosežka. "Vse skupaj je noro. Po mojem še nisem čisto dojel, ker je to res nekaj izjemnega zame osebno, za Andrejo, za vse. Če ne verjameš, se tega ne da doseči. Najprej moraš verjeti, potem sledi tudi takšen uspeh. Odkar sem postal njen trener, sem vedel, kaj je njen ultimativni cilj. Nekako je šlo vse v pravo smer."

Luka Kuralt FOTO: Rok Rakun icon-expand