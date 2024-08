Lukan: OI so edinstven dogodek, športniki garamo za ta najvišji cilj

OGLAS

Prvo ime atletskega dela olimpijske reprezentance bo Kristjan Čeh, ki ima poleg štirih odličij na velikih tekmah v zadnjih letih tudi visoko uvrstitev na lestvici vseh časov. Z državnim rekordom 71,86 metra, ki ga je dosegel 16. junija 2023 v estonskem Johviju, je izenačen na petem mestu v zgodovini discipline. Čeh bo igre odprl v ponedeljek v kvalifikacijah, finale pa bo dva dni pozneje. To bo za slovenskega metalca diska drugi olimpijski nastop, na prvem pred tremi leti je brez trenerja v Tokiu osvojil peto mesto. "Jasno, v francoski prestolnici je cilj zmagovalni oder. To je največja želja vsakega športnika, da se osvoji olimpijsko odličje, ne glede na to, kakšne barve," je napovedal Čeh.

Kristjan Čeh FOTO: AP icon-expand

Norme so poleg Čeha izpolnili Matic Ian Guček v teku na 400 m z ovirami, Tina Šutej v skoku s palico in Anita Horvat v teku na 800 m, pa tudi Maruša Mišmaš Zrimšek v teku na 3000 m z zaprekami, vendar zaradi poškodbe ne bo sodelovala na OI. Potrditve za nastop so glede na uvrstitve na svetovni lestvici dobile še Neja Filipič v troskoku, Lia Apostolovski v skoku v višino in Klara Lukan v tekih na 5000 m in na 10.000 m. Četverica slovenskih atletinj bo v petek nastopila na stadionu Stade de France. Prva iz sedemčlanske slovenske ekipe bo ob 10.15 v kvalifikacijah skoka v višino začela Lia Apostolovski, popoldne bodo nastopile še Klara Lukan, Neja Filipič in Anita Horvat. Ob 18.10 Lukan čaka predtek na 5000 m, ob 18.15 bo kvalifikacije v troskoku začela Filipič, 19.45 pa prvi krog teka na 800 m še Horvat.

Klara Lukan FOTO: 24ur.com icon-expand

23-letna Lukan je na OI pred tremi leti v Tokiu odstopila v teku na 5000 m, na še enkrat daljši razdalji pa je pred dobrim mesecem in pol v Rimu na evropskem prvenstvu s petim mestom dosegla svoj najboljši izid na velikih članskih tekmah. "Olimpijske igre so edinstven dogodek. Vsi športniki garamo za ta najvišji cilj. Sem izredno zadovoljna, da sem lahko tukaj in zastopam Slovenijo. To je velika čast zame, maksimalno se bom potrudila," je povedala članica celjskega Kladivarja. Kot pravi se sama pred nastopi na velikih tekmah umakne nekako v svoj svet: "Držim se bolj zase, da se v miru fokusiram. Na glavnem stadionu še nisem bila in tudi ne nameravam iti pred samo tekmo. Raje se v miru pripravljam v sami vasi. Končne priprave smo naredili, sedaj samo še čakamo na začetek."

Anita Horvat FOTO: 24ur.com icon-expand