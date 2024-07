Avstralka Brownova na kronometru do gladke zmage, Bujakova 16., Pintarjeva 31.

Avstralka Grace Brown je zmagovalka ženskega kronometra na olimpijskih igrah v Parizu. Srebrno kolajno v 32,4 km dolgi vožnji na čas v okolici francoske prestolnice je z zaostankom več kot minute in pol osvojila Britanka Anna Henderson. Slovenki Eugenia Bujak in Urša Pintar sta končali na 16. in 31. mestu.