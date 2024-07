Bach: Ne morem si želeti ničesar več

"Odlične igre so. Povsod vlada olimpijsko vzdušje. Stadioni so razprodani že za predtekmovanja in polni odličnega vzdušja. Več si ne bi mogel želeti," je povedal Thomas Bach. Po koronskih igrah v Tokiu pred tremi leti, kjer skoraj ni bilo gledalcev, Francija z velikim navdušenjem in s polnimi tribunami ponuja ravno nasprotno. "Kamorkoli greš, lahko začutiš strast do olimpijskih športov," je dodal 70-letni Bach.