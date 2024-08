Belgijska ekipa postala 'žrtev' Sene: triatlonka okužena z bakterijo E. coli?

OGLAS

Belgija se je umaknila iz ekipnega triatlonskega tekmovanja v mešani štafeti, poroča Sky News. Sporočili so namreč, da je njihova olimpijka Claire Michel, ki je minuli teden že tekmovala v reki Seni ter osvojila 38. mesto, zbolela. 35-letnico so v nedeljo zvečer odpeljali v bolnišnico v olimpijski vasi, vendar pa belgijski uradniki za zdaj še niso razkrili podrobnosti njenega zdravstvenega stanja.

Claire Miche FOTO: AP icon-expand

Belgijska olimpijska reprezentanca je sicer v izjavi zanikala poročila, da je Michelova v bolnišnici že štiri dni. Upajo pa, da bodo iz dogodka odnesli pomembne lekcije za prihodnja triatlonska tekmovanja na olimpijskih igrah. Organizatorji iger v Parizu 2024 so medtem Belgijki zaželeli hitro okrevanje. Sporočili so tudi, da bodo redno obveščali o njenem zdravstvenem stanju. "Zdravje in dobro počutje športnikov sta naši prednostni nalogi," so še zagotovili. Zdravstvene težave tudi pri Švicarjih in Norvežanu Za želodčno okužbo pa je po tekmovanju v sredo zbolel tudi triatlonec Adrien Briffod, so sporočili švicarski uradniki. Sicer so dodali, da ne morejo z gotovostjo trditi, da je bolezen povezana s plavanjem v Seni, saj triatlonci iz drugih delegacij niso poročali o želodčnih težavah. Umakniti pa se je moral tudi Simon Westermann, ki bi moral zamenjati Briffoda. Tudi on je namreč staknil okužbo prebavil, vendar pa ni sodeloval v nobenem plavanju v Seni.

Triatlon v Seni FOTO: AP icon-expand

Dan po nastopu v moškem triatlonu je nato zbolel tudi norveški triatlonec Vetle Bergsvik Thorn. Za norveško televizijsko postajo NRK je povedal, da se je naslednji dan zbudil z razdraženim želodcem in da je bruhal. A Thorn meni, da je najverjetnejši vzrok zastrupitev s hrano. Redni testi na Seni Že od začetka iger so opozorila o neustrezni kakovosti vode v Seni vse glasnejša. Čeprav so še pred olimpijskimi igrami v Parizu v reki zaplavale pariška županja Anne Hidalgo, vodja organizacijskega komiteja iger Tony Estanguet in ministrica za šport Amelie Oudea-Castera, pa so uradni podatki pred tekmovanjem pokazali, da je reka še daleč od varne za kopanje. V vodi so namreč zaznali visoko raven bakterije E. coli, zaradi česar so že takrat opozorili, da bi lahko bili športniki izpostavljeni resnemu tveganju za zdravje.