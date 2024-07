S samega vrha države smo ob začetku olimpijskih iger dobili poziv, naj bodo slovenski športniki v bodoče bolj enotni. In to kar se tiče barv dresov. Predsednica države namreč meni, da smo preveč pisani, da bi bili prepoznavni in bi zakon bolj jasno moral določiti, katere so barve Slovenije. Olimpijski komite, kot kaže, stavi na zeleno, številnim športnim zvezam pa zadnje čase bolj ustreza modra. Bi moral zakon jasno določiti, katere barve smo Slovenci?