Bilesova do novega zlatega odličja, tokrat v preskoku

Za prvi preskok je Simone Biles dobila 15,700 točke; 6,400 za težavnost in 9,400 za izvedbo. Temu so sodniki dodali 0,100 točke odbitka. Drugi preskok Američanke je bil nekoliko slabši, zanj je prejela 14,900 točke, kar je bilo na koncu vseeno dovolj za zmago.

Tako kot v mnogoboju je tudi v preskoku drugo mesto zasedla Brazilka Rebeca Andrade z rezultatom 14,966. Tretja je bila Američanka Jade Carey (14,466), ki je nastopila kot zadnja in za las ugnala Severnokorejko An Čang Ok (14,216).