Biles: Dosegla sem veliko več kot v najbolj divjih sanjah

Biles je na igrah v Parizu poleg današnjega srebra osvojila tri zlate kolajne – z ekipo, v mnogoboju in na preskoku, medtem ko je v današnjem finalu na gredi v finalu padla in osvojila peto mesto. S tem je izgubila možnost, da bi izenačila absolutni rekord po številu osvojenih zlatih medalj sovjetske telovadke Larise Latinine .

Američanka ni dopustila, da bi ji to dejstvo pokvarilo razpoloženje, in je medijem dejala, da je dosegla več, kot je kadarkoli mislila, da bo – "ne samo na teh olimpijskih igrah, ampak v športu". Poudarila je, da je zelo vesela in ponosna, po igrah pa si bo privoščila počitek, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Biles, ki ima v lasti kar 30 zlatih medalj z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev, je dejala, da ne more biti nezadovoljna z nastopi v Parizu, saj da je še pred dvema letoma mislila, da je sploh ne bo na teh igrah. "Dosegla sem veliko več kot v najbolj divjih sanjah."