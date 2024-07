Biološka moška med žensko boksarsko konkurenco

Alžirijo in Tajvan bosta na olimpijskih igrah v Parizu v ženski boksarski konkurenci zastopali osebi, ki sta biološko moškega spola. Njun DNK-test je potrdil prisotnost XY kromosoma, ki je značilen za moške. Imane Khelif bo tekmoval v kategoriji do 66 kilogramov, Lin Yu-ting pa v kategoriji do 57 kilogramov.