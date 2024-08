Boutier z veliko prednostjo, slovenski golfistki 30. in 46.

Olimpijski nastop so na igrišču Le Golf National v jugovzhodnem predmestju Pariza začele tudi golfistke. Domače igrišče očitno najbolje pozna Francozinja Celine Boutier, ki je prvi dan končala s 65 udarci. Med Slovenkami je Pia Babnik s 74 udarci 30., Ana Belac pa po težavah na zadnji, 18. luknji s 77 udarci 46.

Vsa pozornost je bila seveda usmerjena v Francozinjo Celine Boutier, ki je igrišče zmogla sedem udarcev pod parom in ima po prvem dnevu tri udarce prednosti pred Južnoafričanko Ashleigh Buhai in kar pet udarcev pred Švicarko Morgane Metraux, Mehičanko Gaby Lopez, Kolumbijko Mariajo Uribe in Američanko Lilio Vu, ki si delijo tretje mesto. Delno je vtis po slabem uvodu, kar na štirih od uvodnih sedmih lukenj je porabila pet udarcev, popravila tudi branilka naslova z iger v Tokiu, Američanka Nelly Korda, ki je bila ob koncu dneva z 72 udarci 13. Boutier, ki je lani na tekmovanju Evian Chanpionship dosegla prvo veliko zmago v karieri, težko igrišče seveda pozna najbolje med vsemi golfistkami, saj je odraščala vsega 20 kilometrov proč od tega centra in kot kaže, je prav tukaj in zdaj forma spet vrhunska.

"Res je, da je lepo začeti z dobrim prvim dnem. In seveda sem zdaj zelo optimistična tudi za preostanek tedna. Ampak prvi dan ne pomeni veliko. Ostajajo še trije dnevi in v golfu se lahko veliko zgodi," pa je Francozinja povedala medijem. Manj zadovoljni sta bili obe Slovenki, ki imata višje ambicije od doseženega. "Igrala sem boljše, kot to kaže izid. Ene dvakrat sem udarila predobro in žogica je šla, kamor ne bi smela, potem pa je tako. Ampak to igrišče je težko in je treba stvari reševati," je prvi delovni dan opisala 20-letna Pia Babnik.

"Jutri bom skušala prve udarce izvesti boljše, nato pa nadaljevati tako kot danes, ko sem igrala dobro. Upam še na kakšen srečen odboj in potem bo tudi rezultat prišel. Jaz bom odigrala najboljše, kot znam, potem pa bomo videli, kam me bo to pripeljalo," je dejala Ljubljančanka, ki je danes igrišče videla prvič. Sedem let starejša Ana Belac je bila pred zadnjo luknjo z reprezentančno kolegico še poravnana, nato pa je porabila kar osem udarcev. "Golf je taka igra. O zadnji luknji ne bom preveč razmišljala. Jutri je nov dan, nato prideta še dva. Se zgodi."

