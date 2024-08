Brazilka Beatriz Souza nova olimpijska prvakinja v judu nad 78 kg

Ob koncu prve minute je Beatriz Souza uspel met za vazari, s katerim je tekmico spravila na bok. Raz Hershko jo je nato sicer večkrat spravila na tla, vendar je Souza vselej končala na trebuhu in do konca zadržala prednost ene točke. V medsebojnih obračunih med judoistkama je zdaj 5:0 v korist Brazilke.

V prvem boju za bronasto medaljo sta se pomerili Korejka Kim Hayun in Turkinja Kayra Ozdemir, kot zmagovalka pa je izšla prva. V drugem boju sta se udarili Milica Žabić iz Srbije in domačinka Romane Dicko. Francozinja je Srbkinjo že v prvi minuti z metom za ipon spravila na tla in bronasti medalji iz Tokia pred tremi leti dodala še eno.

Finalne dvoboje si je ogledal tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.