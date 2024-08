Čebulj: Naredili bomo vse, da bodo francoski navijači po koncu tekme razočarani

Slovenski odbojkarji so odlično začeli olimpijski turnir in si z zmagama nad Kanadčani in Srbi že zagotovili nastop v četrtfinalu. A kot je v pogovoru z našim novinarjem Maticem Flajšmanom poudaril Klemen Čebulj, misli še ne smejo usmerjati v četrtfinale, saj jih pred tem čaka še pomembna tekma proti domačinom Francozom, ki bodo imeli številčno podporo s tribun.