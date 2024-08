Čeh: Hotel sem medaljo, a četrto mesto ni slab rezultat

"Začel sem v redu z metoma 67 in 68 metrov. Tretji je bil najboljši, a je šel na koncu v mrežo. Poskušal sem še, vedel sem, da sem sposoben za več, a se ni 'poklopilo'. Zmanjkalo je tudi nekaj sreče, tudi zaradi zgodovinskega meta Jamajčana. Ta me sicer ni šokiral, bil sem pripravljen na vse, konec koncev so olimpijske igre in vedno kdo preseneti. Ampak njega pa res ni nihče pričakoval niti med prvih pet," je po tekmi dejal Čeh.

"Četrto mesto je res nehvaležno, a ko me je Jamajčan prehitel, nisem bil bolj živčen. Še vedno sem imel zbranost in željo. Mogoče sem si nato preveč želel dobrega meta. Ni mi uspel, a na koncu lahko rečem, da sem napredoval od prejšnjih iger. Ne samo z mestom, ampak tudi disk sem vrgel dva metra dlje," meni Ptujčan.

Čeh je priznal, da je bilo pri njem na začetku nekaj nervoze, toda ta je hitro minila. Tudi ogrevanje je bilo dobro, prva dva meta prav tako ne slaba. "Nisem še analiziral, mogoče pa je, da me je tretji met, ki je bil tehnično odličen, a je končal v mreži, spravil iz tira. Ali pa tudi ne. Nasploh menim, da ni bilo veliko razlike v metih, vsi so bili podobni, tako da mi moči ni zmanjkalo," še ni našel razloga, zakaj po treh dobrih daljavah ni našel nove, ki bi ga popeljala do želenega odličja.