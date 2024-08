Čeh in Šutejeva sta se uvrstila v finale OI

Čeh, drugi na svetovni lestvici, je nastopil v drugi skupini. Met se mu ni posrečil, orodje je previsoko letelo in pristalo pri okrog 61 m. Nato je namerno prestopil, da merilcem ni bilo treba opraviti svojega dela. Tako tekmovalec iz Podvincev ni izpolnil svojih želja, da bi že s prvim metom kvalifikacij opravil svoje pred finalom.

Že v prvem nastopu je avtomatično normo za finale (66 m) presenetljivo dosegel Nemec Clemens Prüfer (66,36 m), za katerega je bil daleč največji uspeh doslej srebro z mladinskih olimpijskih iger leta 2014 v Nanjingu. Nato se je na drugo mesto v skupini povzpel Čeh s 64,80 m, kar je bilo tedaj skupno osmo mesto. Po poskusu je pogledal v tla in zmajeval z glavo.

Kmalu nato ga je prehitel še Jamajčan Roje Stona (65,32 m). Čehov tretji in zadnji poskus je meril 64,56 m. S tem je končal na tretjem mestu v skupini in skupno devetem. Mesto za njim je bil Litovec Andrius Gudžius, nekdanji evropski prvak (leta 2018) in svetovni prvak (2017) je vrgel 64,07 m.

Prvi, ki je pred tem v skupini A dosegel normo za finale, je bil evropski podprvak Lukas Weisshaidinger. Avstrijec je vrgel 66,72 m in takoj končal kvalifikacije. S tem je bil tretji v skupini in tudi skupno, saj sta se v drugih metih neposredno v boj za medalje uvrstila še Mykolas Alekna (67,47 m) in Avstralec Matthew Denny (66,83 m). Slednji je med drugim Čehu lani odvzel skupno zmago na diamantni ligi.

Naslov olimpijskega zmagovalca bo branil Šved Daniel Stahl, ki je tudi svetovni prvak, a mu v kvalifikacijah ni šlo. S 65,14 m je bil šele šesti v skupini, pred njim sta bila tudi Jamajčana Traves Smukle (65,91 m) in Ralford Mullings (65,18 m).

Šutejeva po srečnem razpletu do finala