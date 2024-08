Čeh: Panoga je v zlati dobi

"Ja, seveda se danes že počutim bolje. Ko pogledam za nazaj, lahko rečem, da ni bila slaba tekma. Rezultat je bil kar dober. To je bila moja tretja najdaljša tekma v sezoni. Tako, da lahko rečem, da nisem slabo tekmoval. Šlo je za zgodovinsko tekmo in tudi največ do sedaj je bilo potrebno pokazati za medalje," je po prespani noči povedal Kristjan Čeh. Čeprav mu medalje na olimpijskih igrah ni uspelo osvojiti, pa metalec diska poudarja: "Panoga je zares v zlati dobi in konkurenca je izjemna. Toliko je ljudi, ki je sposobnih vreči več kot 68 metrov. Nerealno, vse skupaj je na vrhuncu."