Cretu: Sem jeb... ponosen, da smo tukaj in lahko igramo proti prvakom v njihovi hiši

Slovenska odbojkarska reprezentanca si je po zmagah proti Kanadi (3:1) in Srbiji (3:0) že zagotovila nastop v četrtfinalu olimpijskih iger v Parizu. S tem je storila še en korak ob napredku v zadnjem desetletju in več. Selektor Gheorghe Cretu je pri tem izpostavil tako igralce kot prejšnje trenerje.

Naslednja tekma v "definiciji napredka," ki jo pri svojih varovancih opaža Gheorghe Cretu, bo Francija. Z aktualnimi olimpijskimi prvaki iz Tokia se bodo Slovenci pomerili v petek. To bo nov korak naprej v uspešnih reprezentančnih poletjih, ki trajajo vse od prve osvojene srebrne kolajne na EP leta 2015. "Slovenija se je precej razvila, saj so odbojkarji hitro odšli v najboljše tuje lige. V reprezentanci je bil sistem dela vzpostavljen že pred mnogo leti. Najprej z Gianijem, nato Giulianijem in drugimi. Vsak je pustil svoj pečat," je svoje predhodnike pohvalil 55-letni strokovnjak. Obrnil se je tudi k svojemu delu na čelu reprezentance, ki jo je prevzel avgusta 2022 pred svetovnim prvenstvom. "V zadnjih treh poletjih smo še nekoliko napredovali, ampak to je delo več različnih selektorjev in njihovih štabov. To je pravzaprav definicija napredka," pravi Cretu.

Cretu ve, po kaj so prišli na OI. O tem se je prepričal že pred sprejetjem dolgoročnejše službe na čelu slovenske izbrane vrste lani poleti. "Rekel sem, da se bomo dogovarjali šele potem, ko se bom pogovoril z odbojkarji in videl, ali se naša pričakovanja in cilji skladajo," je dejal po torkovi tekmi proti Srbiji. "Nisem želel iti na olimpijske igre zgolj zato, da bi hodil po stadionu v krogih na otvoritvi. Vem, da smo kakovostni in da imamo rezerve. Zakaj ne bi poskusili? Seveda moramo biti pozorni, saj gre za ogromen dogodek. Vendar ne smeš pozabiti, zakaj si tukaj, zaradi tekem namreč. Vsi smo na isti valovni dolžini," je izpostavil romunski strokovnjak. V pogovoru v mešani coni je izpostavil, da je moral dolgo garati, da je prepričal ustaljeno garnituro odbojkarskega sveta, da ima tudi kot Romun v tem športu svetlo prihodnost. "Prihajam iz za odbojko posebne države, ampak mogoče zdaj nisem več nekakšen Nezemljan. Storili so vse, da bi me oddaljili od velikega odra, ker za vse te strokovnjake nisem imel pravega potnega lista," je razložil Cretu.

Ko je dobil priložnost, so prišli tudi uspehi, tako v klubih kot v reprezentancah, še posebej slovenski. S slednjo je že osvojil bronasto kolajno na lanskem EP ter bil četrti tako v letošnji ligi narodov kot na SP pred dvema letoma. To poletje je bilo vse podrejeno uvrstitvi in kasnejšemu nastopu na OI. Po dveh zmagah pa je na vrsti Francija, ki predstavlja poseben izziv za 55-letnega selektorja slovenske izbrane vrste. "Zagotovo bo čustveno. So aktualni olimpijski prvaki in igrajo doma. Lani smo jih na evropskem prvenstvu premagali v boju za bronasto kolajno, tudi letos v Antalyi smo na začetku lige narodov dobro igrali proti njim," je na zadnji zmagi proti Franciji spomnil Cretu. "Obe ekipi bosta zelo motivirani v lovu na zmago, ampak kaj sploh lahko drugega pričakujemo od domačinov na olimpijskih igrah? Sem jeb... ponosen, da smo tukaj in lahko igramo proti prvakom v njihovi hiši. Tudi če je to zgolj v skupinskem delu, je to kljub vsemu dvoboj med dvema izmed največjih ekip na svetu," je prepričan Cretu.

Nasprotnik Slovenije v četrtfinalu bo znan po zadnjih sobotnih tekmah. V skupini A bosta Slovenija (6 točk) in Francija (5) igrali za prvo mesto, za tretje pa Srbija (1) in Kanada (0). Prvo mesto prinaša dvoboj bodisi z najslabšim drugouvrščenim moštvom po skupinskem delu bodisi z enim izmed dveh najbolje uvrščenih tretjih ekip v skupinah. Za zdaj v skupini B najbolje kaže Italiji in Poljski, medtem ko v skupini C poteka troboj za prvo mesto med ZDA, Japonsko in Nemčijo.