Danci povsem nadigrali nebogljene Nemce za drugo olimpijsko zlato

Danci so se po osmih letih znova povzpeli na rokometni Olimp. Na najbolj prestižni tekmi letošnjega turnirja v Franciji so se pred več kot 27.000 gledalci na stadionu Pierre Mauroy v Lillu dobesedno poigrali z Nemci in dosegli najvišjo rokometno finalno zmago na olimpijskih turnirjih. Dosedanji tovrstni "rekorderji" so bili nekdanji igralci iz Sovjetske zveze, ki so v Seulu 1988 premagali Južnokorejce za sedem golov (32:25).

Za Dance, sicer trikratne svetovne prvake v letih 2019, 2021 in 2023 ter dvakratne evropske prvake v letih 2008 in 2012, je to že tretja olimpijska kolajna, poleg dveh zlatih so pred tremi leti v Tokiu osvojili srebro. Nemčija je osvojila tretjo olimpijsko odličje srebrnega leska po Los Angelesu 1984 in Atenah 2004. Na domačih igrah v Berlinu 1936 je bila zlata, v Riu de Janeiru 2016 pa bronasta.