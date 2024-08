Danski rokometaši tretji polfinalisti olimpijskega turnirja

Danci, olimpijski prvaki iz Rio de Janeira leta 2016 in podprvaki iz Tokia leta 2021, so odpor tradicionalnih skandinavskih tekmecev zlomili v zadnjih desetih minutah dvoboja. Pri Dancih sta bila najbolj učinkovita Simon Pytlick z devetimi in Mikkel Hansen s šestimi goli, pri Švedih pa je Felix Claar dosegel sedem zadetkov.

Obe današnji uvodni četrtfinalni tekmi sta se končali šele po 10-minutnih podaljških. Španija je na prvi tekmi premagala Egipt z 29:28 (25:25, 8:12), Nemčija pa je bila boljša od Francije s 35:34 (29:29, 14:17).

Španci so po hudem boju izločili tekmece iz dežele faraonov. Aleix Gomez je bil z devetimi goli najboljši španski strelec, šest golov je dodal Ian Tarrafeta. Pri Egiptu je osem golov dosegel Yehia Eldera, šest pa Seif Eldera.

V drugem četrtfinalnem dvoboju so Francozi v zadnjih 13 sekundah rednega dela zapravili dva gola prednosti, v 10-minutnem podaljšku pa ostali praznih rok. Za Nemce, olimpijske prvake iz leta 1936, dvakratne svetovne in evropske prvake, je Renars Uščins dosegel 14 golov, šest sta jih dodala Sebastian Heymann in Johannes Gola. Pri Franciji, trikratnih olimpijskih, šestkratnih svetovnih in štirikratnih evropskih prvakih, pa je bil z desetimi najuspešnejši Dika Mem, Hugo Descat pa je prispeval osem golov.

V četrtek bosta na sporedu ženski polfinalni tekmi. Na stadionu Pierre Mauroy se bo tekma med Švedsko in Francijo začela ob 16.30, med Norveško in Dansko pa ob 21.30.