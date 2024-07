Dež, modni dodatek, ki Parizu odlično pristoji

"Pravzaprav je Pariz najlepši v dežju," nam večkrat pove junak filma Midnight in Paris Owen Wilson. Prepričan je, da takrat še bolj pride do izraza ta njegova čarobnost in magija, ki jo odseva na vse strani. V to je tako zelo močno prepričan, da se ne da motiti ... In ja, motiti se niso dali niti vsi tisti, ki so bili v petek zvečer priča enemu največjih spektaklov v zgodovini. Da je to mesto zares nekaj posebnega, pove tudi podatek, da je Francija najbolj obiskana država na tem svetu. Zagotovo pa ima velik delež pri tem ravno mesto ljubezni. Tako se je včeraj filmska iluzija prenesla v resnična življenja Parižanov in vseh tistih ljudi, ki so bili na veliki otvoritvi 33. poletnih olimpijskih iger. In bilo jih je zares ogromno, nekje pol milijona, pravijo.

Množice ljudi so se ob reko Sene začele zgrinjati že zgodaj popoldan, hitro je postalo jasno, ko si prispel na prizorišče, zakaj je bilo temu tako. Če v žepu nisi imel kupljene vstopnice, ki ti je omogočila sedež na za to narejenih tribunah, si si moral svoje mesto izboriti sam. Seveda so se vsi zgrinjali na obrobje, kjer je bil na reko Seno pravljičen pogled. Toda ja, tam so bili le tisti, ki so se na pot odpravili zgodaj dopoldan. Kljub vsemu pa je bilo tudi za ostalo nepregledno množico ljudi odlično poskrbljeno, veliki ekrani vzdolž celotnega dogajanja, mimogrede, bilo jih je zares ogromno, so čudovito preslikali dogajanje na vodi. Ko se je dogajalo točno na tistem območju, kjer si se tudi sam nahajal, pa je bilo še dodatno čutiti val pozitivne energije in magičnost dogodka.