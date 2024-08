Pred polfinalom: 'Samo zbrana moram ostati in razmišljati s svojo glavo'

Korošica Janja Garnbret je šla kot prva favoritinja na start kot zadnja in igraje v svojem slogu v prvem poskusu osvojila vrh prvega in drugega balvana. Zelo podoben je bil razplet na tretjem, kjer ji je na začetku zdrsnilo, kar jo je stalo desetinko točke. V drugem poskusu je šla do vrha.

Na zadnjem balvanu se je, tudi s strahom slovenskih navijačev, že pojavila asociacija na Prešernovega Povodnega moža in del pesmi – ga stakne nazadnje, ki bil ji je kos. V zadnjih letih je namreč prava posebnost, če Slovenka v balvanu ne osvoji vrha. Garnbret je res potrebovala kar precej časa in poskusov, preden je našla pravo kombinacijo stopov do cone 10, od tam naprej pa je kot po stopnicah prestopila do vrha in Poezije so bile hitro zaprte. Bržkone pa ji je malo pomagal tudi glasen vzklik publike, med katero je bila tudi smučarka šampionka Tina Maze: "Ajde". "Mislim, da bo zdaj še lažje. Ko bo težavnost, bom do konca spoznala, kako reagira publika, kako je na odru, sama pa moram ostati zbrana in razmišljati s svojo glavo," pred polfinalom pravi izjemna Slovenka.