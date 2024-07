Dokler bo obstajal kanček možnosti, da Pogačar nastopi ...

Na olimpijskih igrah sta za nami prvi kolesarski preizkušnji. Fantje in dekleta so opravili vožnjo na čas, rezultati so takšni, kot so, težave na poti od starta do cilja so bile takšne, kot so bile. Jan Tratnik zagotovo med najboljšimi kronometristi, zbranimi v Parizu, spada veliko višje, a potem, ko je zapeljal v eno izmed globokih lukenj na cesti, zlomil del krmila in bil primoran v menjavo koles, več od tega, kar je dosegel, težko pričakujemo. Sploh, ker je bilo na startu vsega 34 kolesarjev, ki so lahko le ob popolnem dnevu razmišljali o vrhunskem rezultatu. Olimpijskega prvaka Remca Evenepoela in četrtouvrščenega Britanca Josha Tarlinga je ločilo manj kot 28 sekund.