Đoković in Alcaraz zlahka v drugi krog olimpijskih iger

Novak Đoković in Carlos Alcaraz sta pričakovano brez težav preskočila prvi oviri na poti do olimpijskega zlata. Srbski zvezdnik je Avstralca Matthewa Ebdena, ki posamičnega dvoboja ni odigral že več kot dve leti, odpihnil s 6:0 in 6:1, mladi španski as pa je Libanonca Hadyja Habiba izločil s 6:3 in 6:1.