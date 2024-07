Đoković in Nadal bi se lahko srečala že v drugem krogu

Že pred časom je srbski zvezdnik napovedal, da tokrat ne bo bival v olimpijski vasi. Odločil se je namreč popolnoma osredotočiti na posamično olimpijsko zlato in meni, da bi mu bivanje v olimpijski vasi odvzelo dragoceni fokus.

Pot Srba, ki po odpovedi Jannika Sinnerja velja za prvega nosilca, do finala, v kolikor bodo do zmage prišli nosilci, bi lahko bila videti tako: Matthew Ebden, Marton Fucsovics, Arthur Fils, Stefanos Cicipas, Alexander Zverev in Carlos Alcaraz.

Drugi nosilec bo Španec Alcaraz, ki je slavil na letošnjem OP Francije in v Wimbledonu. Njegova pot, če zmagajo nosilci, bo takšna: Tallon Griekspoor, Alejandro Tabilo, Alex de Minaur, Danil Medvedjev in Đoković.