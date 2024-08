Dvojna dnevna doza Zdravljice in orjaški rogljiček za konec

Okrogle mize, visoki obiski ... pa tudi tiste najlepše trenutke. Že tretji dan iger so lahko pripravili sprejem za novo olimpijsko prvakinjo. Judoistka Andreja Leški je pometla z vso konkurenco in napočil je čas za slavje.

Bila je tudi prizorišče strtih src. Od Pariza so se tam poslovili odbojkarji, ki so po 100-odstotnem izkupičku v skupinskem delu nato izpadli v četrtfinalu in sanje o olimpijski medalji, ki si so je ta odlična generacija tako zelo želela, so se razblinile.