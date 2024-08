Lina Eržen 20. na regatnem polju OI v Marseillu

19-letna Lina Eržen je dan začela s 23. in 24. mestom, to sta bila njena najslabša nastopa na teh olimpijskih igrah dotlej, končala pa z 19. in novim, 23. mestom.

Predvidena je bila sicer najdaljša preizkušnja, a so maraton prekinili zaradi pomanjkanja vetra, ki je padel na tri vozle. Zato so imele tekmovalke težave, da se obdržijo na gladini. Na posebni kobilici, ki drži desko nad vodo, dosežejo hitrost tudi prek 20 vozlov, a za to je treba imeti dovolj močan veter. Poslali so jih na obalo, nato pa so jih poslali ponovno na regatno polje in opravili štiri plove.

Na vrhu flote je še naprej bronasta z iger v Tokiu, Britanka Emma Wilson, z 11 točkami, na drugo mesto je napredovala Izraelka Sharon Kantor (30), tretja pa je ostala Italijanka Marta Maggetti, svetovna prvakinja 2022 ima 39 točk.

Do konca osnovnega dela tekmovanja je treba odjadrati še pet plovov. Potem prva deseterica preide v regate za medalje, prvouvrščena neposredno v finale, druga in tretja v polfinale, tiste od četrtega do 10. mesta pa v četrtfinale.