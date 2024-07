Eva Alina Hočevar: Težko je odmisliti težo olimpijskih iger

"To, da spiš v olimpijski vasi, da vsi športniki spimo na istem mestu in se cele dneve srečujemo, ti da nek občutek, da je to več kot samo navaden svetovni pokal, še bolj pa mi da občutek sama proga, kjer je vse polepljeno z olimpijskimi krogi, s simboli Pariza 2024, vse je v modri in roza barvi," je o teži nastopa v Parizu povedala Eva Alina Hočevar .

Ob tem je dodala, da je vesela, da ima ob sebi tri reprezentančne kolege, ki že imajo izkušnje z olimpijskimi nastopi - Evo Terčelj, Benjamina Savška in Petra Kauzerja -, na katere se lahko vedno obrne po nasvet.

"Tudi ko smo prispeli v olimpijsko vas, so mi pomagali in mi povedali, kako in kaj. Izpostaviti moram predvsem Petra, ki mi velikokrat, tudi na treningu in če imam kdaj kakšne težave, če sem mogoče malo žalostna, ker mi ne gre najboljše, zna nameniti pravo besedo, tako da me malo pomiri. Se mi zdi, da to izhaja iz njegovih izkušenj in sem mu zelo hvaležen za to," je povedala.

Kanuistko Hočevar in kajakaša Kauzerja olimpijske kvalifikacije čakajo v torek, Terčelj in Savšek pa sta na olimpijskih brzicah nastopila že v soboto.