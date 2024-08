Eugenia Bujak in Urša Pintar razočarani po 42. in 59. mestu: 'Dali sva vse od sebe'

Slovenijo sta zastopali Eugenia Bujak in Urša Pintar. Petintridesetletna Bujakova si je želela izboljšati 19. mesto iz Tokia, vendar ji to ni uspelo. Slovenki, ki sta olimpijski kronometer končali na 16. oziroma 31. mestu, sta cestno dirko končali na 42. (+7:53) oziroma 59. mestu (+8:51). Na dirki je s pobegom najprej poskusila Slovakinja Nora Jenčušova, iz glavnine je skočilo še pet kolesark, med njimi članica ekipe BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo ter Belorusinja Hana Cerah. Ta skupinica je Slovakinjo ujela po 50 kilometrih. Glavnina je takrat zaostajala približno pet minut, nato je zaostanek narasel tudi na šest minut.

Tega je glavnina začela manjšati približno na polovici trase, kmalu po tem pa je iz glavnine odpadla presenetljiva olimpijska prvakinja iz Tokia, Avstrijka Anna Kiesenhofer. Pozneje so se začeli napadi v glavnini, ki je ubežnice ujela slabih 50 km pred ciljem. Sledili so odločilni trije krogi z vzponom na Montmartre, že na prvem je skočila deseterica na čelu z Vosovo, Italijanko Eliso Longo Borghini, Švicarko Noemi Rüegg, Britankami Elizabeth Deignan, Pfeiffer Georgi in Anno Henderson, Faulkner, Španko Mavi Garcia, Nemko Liane Lippert in Vasovo.